Il "dopo Expo", al via un programma di orientamento per i lavoratori

Favorire l'orientamento e il reinserimento dei lavoratori di Expo assunti da ManpowerGroup: è questo l'obiettivo di MP4Talent, il progetto firmato dall'azienda per la gestione delle risorse umane che aiuterà gli addetti a "rimettersi in gioco" anche in settori diversi da quello di provenienza. Chi aderirà al programma avrà la possibilità di accedere a una piattaforma di e-learning su diverse tematiche, tra le quali cambiare lavoro, competenze digitali e comunicazione personale.