Il costo dell’affitto di una stanza per gli studenti fuori sede

Secondo quanto rilevato da uno studio di Immobiliare.it, ad uno studente fuori sede affittare una stanza singola in Italia costa circa 380 euro al mese. Se si considera invece un posto letto in una doppia si parla invece di circa 270 euro.

In generale i prezzi monitorati dal portale risultano essere sostanzialmente in linea con il 2014, fatta eccezione per le doppie per le quali il prezzo è sceso di tre punti percentuali.

Milano conferma il primato del 2014, ovvero quella di città più cara del Paese in questo senso. Nel capoluogo lombardo, infatti, i prezzi sono saliti del 2% per le singole, portandosi così a 490 euro (il 28% in più rispetto alla media nazionale) e del 5% per le doppie, a 335 euro. Ovviamente quelli appena indicati sono la media dei prezzi considerando tutta la città e le periferie. Scegliendo stanze ubicate in zone più centrali gli studenti fuori sede potrebbero incorrere in prezzi molto più elevati: secondo Imnmobiliare.it una singola nel cuore di Milano può arrivare a superare i 600 euro.

A seguire nella graduatoria c'è poi la Capitale. Roma, che a causa del territorio più esteso presenta una media dei prezzi più bassa rispetto a Milano. Si parla di 290 euro per un posto letto in una doppia, in calo del 3% rispetto allo scorso anno, e di 335 in singola, riportando in questo caso una crescita del 5%. Spostandosi più verso il cuore della città gli studenti possono arrivare a sborsare anche 500 euro al mese.

Al terzo posto si piazza poi Firenze. Nella città toscana, meta in molti casi anche di studenti in Erasmus, la spesa media risulta in crescita sia per le singole (+2%) che per le doppie (+6%): rispettivamente la media dei prezzi si attesta a 365 e a 275 euro al mese.

Le città che hanno visto i prezzi crescere di più rispetto al 2014 sono state Siena (+9%) e Palermo (+8%), per le stanze singole, e Palermo (+9%) e Torino (anche in questo caso con un +9%) in cui si tratti di una doppia. Ad Urbino si è rilevato invece il calo maggiore per le stanze con un solo posto letto (-6%) e a Bari (-8%) per le doppie.