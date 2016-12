Il contributo delle regioni all’export italiano

Nell’ultimo resoconto trimestrale l’Istat segnala un aumento congiunturale per l’export dell’Italia nord-occidentale e per l’Italia centrale, rispettivamente del 2,1% e dello 0,8%, ma anche una diminuzione delle vendite dell’Italia meridionale e insulare e dell’area nord-occidentale: -1,5% e -0,2%.



Dal bilancio consuntivo relativo ai primi nove mesi dell’anno emerge un marcato aumento per l’export delle regioni meridionali (+10,6%) e una crescita più esigua per le vendite verso l’estero delle regioni nord-orientali e centrali (in entrambe le aree si registra un +1,5%). Brusco crollo per le esportazioni delle aree insulari, -21,3%. Giù dello 0,8% le vendite dell’area nord-occidentale.



Entrando nel dettaglio delle singole regioni italiane, si può osservare come il contributo maggiore alla crescita trimestrale dell’export sia giunto dalla Basilicata, con un +76,6%, seguita dall’Abruzzo (+12,1%) e in misura minore da Liguria (+8,5%), Friuli Venezia Giulia (+5,5%), Marche (+5,2%) ed Emilia-Romagna (+1,5%). Sardegna (-21,4%), Sicilia (-21,2%) e Piemonte (-4,9%) hanno invece fornito un contributo negativo, riportando in tutti e tre i casi una contrazione.



Dall’analisi congiunta sul contributo delle regioni ai principali settori dell’economia Italia nei primi nove mesi del 2016, spiccano quello positivo della Basilicata alle esportazioni di Autoveicoli (+19,1%) e del Lazio e della Liguria alle esportazioni di Mezzi di Trasporto esclusi gli autoveicoli (+124,2 e +119,8%). Al contrario, il Lazio, insieme alla Sicilia, hanno fornito un pesante contributo negativo all’export di Coke e prodotti petroliferi raffinati (rispettivamente -42,9% e -30,7%).