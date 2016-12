Il contributo dell’innovazione tecnologica

L'Osservatorio sembra dunque confermare la lenta ripresa del mercato del lavoro, plaudendo, in particolar modo, ai settori con un alto tasso di innovazione. Il settore Itc, per esempio, è quello che si ritaglia la quota più consistente di offerte di lavoro sul portale: il 17,7%.



Non solo, è anche uno tra i settori più “generosi” verso i propri dipendenti. Secondo un'analisi di JobPricing, realizzata in collaborazione con Repubblica.it e presentata in occasione dello Smau di Milano, le 75.400 aziende attive nel settore pagano la propria forza lavoro più della media nazionale.



Nel settore delle telecomunicazioni, per esempio, (che si ritaglia una quota del 13% tra tutte le offerte di lavoro pubblicate su InfoJob) i dipendenti percepiscono uno stipendio medio annuo di 37.365 euro, piazzandosi al quarto posto tra le tipologie di imprese con le retribuzioni medie più alte. Per citare un altro esempio: al quinto posto si piazzano poi le imprese dei servizi e di consulenza IT e software, con stipendi medi annui di 35.705 euro.



Stiamo comunque parlando di un mondo - quello dell'Itc, per l'appunto - che conta mezzo milione di addetti e che nel 2015 potrebbe mettere a segno, secondo Assinform, una crescita del giro d'affari di 1,3 punti percentuali. Una netta inversione di tendenza se si pensa che nel 2014 il mercato Itc ha subìto una contrazione del 1,4% e del 4,4% l'anno precedente.



Ma l'innovazione non contribuisce solo alla crescita dei singoli comparti. Lo sviluppo tecnologico favorisce anche il reclutamento di forza lavoro da parte di tutte le tipologie di aziende e lo dimostrano, appunto, i dati di InfoJob. I portali online, secondo l'Osservatorio, vengono ormai usati dall'88% dei candidati e dal 70% delle aziende.