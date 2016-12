Il commercio frena, ora è la domanda interna a sostenere la crescita

Circa un anno fa la Banca centrale europea lanciava il suo programma di stimolo all'economia dell'Eurozona, rinvigorito di recente (quantitative easing), allo scopo di favorire imprese e famiglie. Un'iniezione di liquidità che avrebbe dovuto rendere meno ostico l'accesso al credito, spingendo così i consumi e innalzando l'inflazione su valori prossimi al 2%, come è nelle prerogative della Bce.



La politica monetaria espansiva, con la conseguente svalutazione dell'euro, avrebbe perciò dovuto favorire le imprese fortemente orientate all'export (con effetti positivi, nel suo complesso, su occupazione e produzione), ma così non è stato – non come ci si aspettava, almeno – a causa soprattutto del contesto internazionale. Insomma, se negli anni della crisi è stato il commercio estero a tenere a galla diverse economie, il paradigma è ora cambiato.



La Bce sostiene che senza il suo intervento le cose sarebbero potute andare peggio e ciò è confermato, nonostante l'attuale fase deflativa, dalla lieve risalita della domanda interna (consumi e investimenti) che ha compensato la perdita osservata nell'export, nonché trainato la (debole) ripresa economica dell'Eurozona.



Secondo le previsioni, come ha ricordato l'Istat nelle ultime ore, la ripresa continuerà a essere sostenuta dalla domanda interna “in presenza di un contributo negativo della componente estera, condizionata dal rallentamento del commercio mondiale” e il Pil dell'Eurozona dovrebbe crescere quest'anno a ritmi simili a quelli del 2015 (+1,6%).



L'andamento condiziona anche il nostro paese. Nel primo trimestre dell'anno, infatti, la dinamica dell'export risulta in flessione (-1,7%) rispetto all'ultimo periodo del 2015, principalmente per il contributo negativo dell'area extra-Ue (-3%). In altre parole, a pesare negativamente, è la situazione non felicissima dei mercati emergenti.



In prospettiva, le esportazioni di beni e servizi aumenteranno quest'anno dell’1,7%, rimanendo – sottolinea però l'Istat – “al di sotto della crescita della domanda potenziale di prodotti italiani”. Al contrario la progressiva ripresa della domanda interna e in particolare degli investimenti favorirà un’accelerazione delle importazioni nel secondo semestre dell’anno.



Per rendere meglio l'idea, anche la Germania – il cui Pil ha continuato a correre nel primo trimestre 2016 – ha registrato una crescita sostenuta soprattutto dalla domanda interna (spesa delle famiglie, grazie all'aumento del reddito disponibile, e spesa pubblica) anziché dalle esportazioni, come avvenuto di consueto in questi anni. Resta il fatto, però, che la Germania contribuisce maggiormente al saldo più che attivo dell'area della moneta unica e a marzo ha evidenziato un recupero dell'export.