Il Brunello parla francese: nuova partnership tra Biondi Santi e il gruppo d'oltralpe Epi

Ad annunciare l'alleanza "strategica" una nota congiunta del gruppo Epi, della famiglia Descours proprietaria di marchi di alta gamma, come gli champagne Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck nonchè dei vini di Bordeaux Chateau La Verriere, e di Biondi Santi, una delle più prestigiose cantine italiane.



"Sono contento di questa questa partnership tra Epi, la tenuta Biondi Santi e la famiglia Biondi Santi, il cui spirito pionieristico e vocazione all'eccellenza si sposano con quelli di Epi", ha affermato Christopher Descours, presidente del gruppo Epi, evidenziando che l'intenzione è quella di continuare a sviluppare il progetto dei vini di Biondi Santi, "condividendo l'esperienza di Jacopo Biondi Santi che continuerà a presiedere la Biondi Santi. E' un esempio perfetto delle ambizioni di Epi di sviluppare marchi ai più grandi livelli di eccellenza a livello mondiale", ha aggiunto il manager francese.



"Questa alleanza con la famiglia Descours è per noi l'occasione di legare la nostra attività a quella di un gruppo che condivide i nostri valori", ha osservato Jacopo Biondi Santi, presidente della tenuta toscana, rilevando che Epi "ci darà il supporto necessario per lo sviluppo del nostro business, e ci aiuterà a rafforzare la reputazione dei nostri vini e del Brunello a livello internazionale". "E' un progetto", ha aggiunto", per lanciare la nostra azienda nel futuro, da soli eravamo troppo piccoli per resistere e svilupparci".