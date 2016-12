Il 2015, anno avaro di festività: i possibili "ponti" sono solo due

22:35 - Il 2015 appena iniziato sarà un anno avaro in quanto a giorni di vacanza: l'unico vero ponte è quello in corso, e il prossimo sarà quello del Capodanno 2016. Nel mezzo, poco o niente: un ponte per il 2 giugno, festa della Repubblica, e uno l'8 dicembre per l'Immacolata, dato che entrambe le festività cadranno di martedì. Per il resto, diverse festività cadranno di sabato, impedendo quindi ponti e ponticelli.

Nulla a febbraio, nulla a marzo, il primo riposo "extra" sarà per Pasqua e Pasquetta, domenica 5 e lunedì 6 aprile. Ponte "bruciato", poi, per il 25 aprile che cadrà di sabato, e miniponte per il primo maggio, che sarà di venerdì.



Quindi, ponte per il 2 giugno e poi, ma solo per i romani, per il 29 giugno (ricorrenza di San Pietro e Paolo e festa patronale) che cadrà di lunedì. Niente a luglio e niente ad agosto (nemmeno il Ferragosto, che sarà di sabato). Nulla a settembre e zero festività a ottobre. A novembre si "brucia" anche il ponte di Ognissanti, che cade di domenica.



A dicembre, invece, la festa dell'Immacolata cade martedì 8, con un possibile ponte dal sabato precedente. E quindi un "ponticello" per Natale, che sarà di venerdì. E finalmente Capodanno 2016: San Silvestro sarà giovedì, e quindi sarà possibile un ponte fino a domenica 3 gennaio 2016.