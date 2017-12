Ikea, tasse eluse per un miliardo di euro: Ue apre un'indagine

La Commissione europea sarebbe pronta a lanciare un'indagine su Ikea, per una serie di operazioni societarie in Olanda che avrebbero consentito al colosso svedese dell'arredamento di eludere il fisco risparmiando quasi un miliardo di tasse fra il 2009 e il 2014. A rivelare il nuovo capitolo del braccio di ferro dell'Ue con le multinazionali, partito nel 2013 e che finora ha colpito colossi come Apple, Starbucks e Amazon, è il Financial Times.