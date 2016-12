Ignazio Visco: "Illecito vendere come sicuri i bond subordinati"

Se "qualcuno ha venduto i bond subordinati come sicurissimi, allora c'è stato un illecito". A dirlo, parlando delle quattro banche fallite (Etruria, Marche, Chieti e Ferrara), è il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco . Il quale ha ricordato che i subordinati, sia per codice civile sia per le norme Ue, concorrono alle perdite di una banca. La vigilanza, ha quindi sottolineato, "non può evitare i fallimenti delle banche ma le conseguenze".

"In tutti i paesi europei - ha spiegato Visco - si vendono obbligazioni subordinate, ma con cautele. Anche in Italia ci sono cautele e la Consob dà raccomandazioni per dire che questi titoli sono rischiosi".



"Nel nostro Paese livello bassissimo di educazione finanziaria" - L'educazione finanziaria "è fondamentale" per capire "cosa si firma" quando si investe, ha quindi spiegato Visco, ricordando come la Consob avesse richiamato le banche a inserire le avvertenze nei prospetti. "Bisogna leggerli", ha quindi aggiunto ricordando come nel nostro Paese il livello di educazione finanziaria sia molto basso così come "l'analfabetismo funzionale di comprensione di testi scritti che colpisce 7 adulti su 10".