Ict: il mercato digitale inverte la rotta

Nel 2015 il mercato digitale, nel complesso, ha messo a segno un +1% arrivando a toccare i 64,908 milioni di euro. L'anno precedente il settore aveva invece registrato un -1,4% (a 64,234 milioni di euro) e un -4,4% nel 2013 (a 68,141 milioni di euro).



Guardando più da vicino si nota come la crescita maggiore abbia interessato la voce Contenuti e Pubblicità Digitali, con un +8,6%, dopo il +8,5% del 2014 e il +5,6% del 2013. Al contrario, quella Servizi di rete Tlc, continua a perdere quota, segnando comunque un rallentamento della caduta: dal -10,2% del 2013 si è passati al -7,1% del 2014 e al -2,4% dello scorso anno.



Continua invece a crescere il comparto software e soluzioni ICT, realizzando una crescita del 4,7% nel 2015, dopo il +4,2% dell'anno precedente e il +2,7% del 2013. Per i Servizi Ict e il comparto Dispositivi e Sistemi si registra un'inversione di tendenza: per il primo, nel 2015 si è registrato un +1,5% contro il calo 0,3% del 2014 e il -2,7% del 2013. Per il comparto Dispositivi e sistemi lo scorso anno si è invece registrato un +0,6% dopo il -0,1% dell'anno precedente e il -2,3% del 2013.



Come anticipato, un ruolo fondamentale per la ripresa dell'intero settore lo sta giocando la trasformazione digitale. La stessa Assinform, analizzando i dati, indica una decelerazione delle componenti “più tradizionali e l'accelerazione di quelle più legate alla digital transformation dei modelli produttivi (processi aziendali e di filiera), di approvvigionamento e vendita e di business intelligence, e anche dei modelli di consumo”. Un esempio: il mercato dell'Iot (internet of things) è cresciuto di oltre il tredici punti percentuali sia nel 2014 che nel 2015. Crescite notevoli hanno interessato anche il mercato del Cloud Computing: +20,9% nel 2014 e +28,7% lo scorso anno.



Nel 2016 le performance del settore potrebbero migliorare ulteriormente. Il mercato, in generale, dovrebbe crescere dell'1,5%. Per la voce Contenuti e Pubblicità Digitali si ipotizza un +7,5%, per quella Servizi Itc un +2,3%, per Software e soluzioni ICT un +4,3% e un +0,8% per i Dispositivi e i sistemi. Per i Servizi di rete Tlc, Assinform, prevede un ulteriore calo dell'1,5%.