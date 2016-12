Ici scuole,Cassazione: no polemiche

Sono "in larga parte fuor d'opera" le polemiche suscitate dalla sentenza che "obbligherebbe" le scuole paritarie cattoliche "al pagamento dell'Ici". Ad assicurarlo è il Primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce, il quale rileva in una nota che si tratta di "una questione" oggetto di indagine Ue per sospetti aiuti di Stato agli enti della Chiesa.