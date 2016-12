Ice: "Italia imbocca la ripresa"

"L'economia italiana ha imboccato finalmente la via della ripresa in uno scenario internazionale caratterizzato da grandi cambiamenti". Lo dichiara Riccardo Maria Monti, presidente dell'Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Illustrando il rapporto 2014-15, Monti stima a fine 2015 "una crescita aggregata dell'export del 5%".