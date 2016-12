IAB Forum,la pubblicità corre sul Web L'advertising digitale nel 2014 fa +12%

19:17 - Cresce a doppia cifra, nel digitale italiano, il mercato dell'advertising, salito nel 2014 del 12,7% secondo i dati diffusi nel primo giorno di IAB Forum a Milano. In Italia, l'investimento di pubblicità online ha toccato i 2 miliardi di euro, registrando miglioramenti importanti nei settori video (+25%), social (+70%) e programmatic advertising (+120%).

E, se il mobile advertising arriva a occupare il 14,5% del mercato con 290 milioni di euro, l'importanza del mobile cresce anche come accesso al web: secondo i dati Audiweb 2014, 15 tra i 21,2 milioni di utenti Internet italiani accedono al web da mobile. Internet segue ancora la tv come medium privilegiato, superandola però nella fascia del mattino con i soli dispositivi portatili: il 59% del tempo in rete inoltre viene speso sulle app (WhatsApp in testa). Solo il 22% degli over 55, però, risulta online e una minoranza di questi da mobile: "Si tratta di un digital divide generazionale", come dice il presidente Audiweb Enrico Gasperini all'appuntamento milanese.



Anche Saviano in collegamento video al Forum milanese - In collegamento video all'appuntamento c'era anche Roberto Saviano, che ha descritto la collaborazione avviata con Yahoo per una serie di video-editoriali.



Il digitale "è libertà, il contatto sul Web - ha detto lo scrittore - mi nutre: con i nuovi media si può costruire una comunitàdi 2 milioni di persone, come la mia pagina Facebook, appassionate a temi che per altri non sarebbero interessanti". Il Web però è solo una parte di una rete più grande, che va dalla tv al teatro ai social network: "e al centro - ha sottolineato - c'è la parola". Ma Internet ha anche responsabilità: "Online si deve investire sul racconto della realtà - ha notato Saviano - oggi Tg e i quotidiani sono velocissimi, è difficile capire e prendere posizione, il rischio è che l'utente/cittadino diventi un tifoso".



Lo scrittore ritiene che il Web sia stato anche uno strumento di ricerca: "L'80% del mio lavoro è possibile grazie alla Rete: le informazioni sono tutte disponibili, internet ti consente di trovarle e di testarne l'affidabilità. Senza il Web i miei nemici avrebbero vinto".



Prima di Saviano Josh Partridge, EMEA & Canada Director a Shazam, e Dan Wright, Director di Amazon Media Group Europe, sono intervenuto per dire la loro su come l'innovazione digitale possa cambiare il mondo: il primo illustrando l'opportunità per band e cantanti di organizzare tour in base ai dati della celebre app di riconoscimento musicale; il secondo rivelando l'importanza del confronto fra utenti per un acquisto consapevole (l'84% degli utenti Amazon, infatti, legge almeno 11 commenti prima di comprare un prodotto).