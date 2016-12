I vantaggi offerti dal mercato unico digitale europeo

Secondo il Digital Economy and Society Index 2016 (DESI) – ovvero l'indice che valuta lo stato di avanzamento dei Paesi dell'UE verso un'economia e una società digitali attraverso cinque indicatori (connettività, capitale umano, utilizzo di internet, integrazione della tecnologia digitale e servizi pubblici digitali) –, l'Italia è tra gli Stati membri dell'Unione europea meno sviluppati digitalmente.



Le scarse conoscenze tecnologiche (gli italiani sono 24esimi su 28 per le competenze digitali basiche necessarie) e le infrastrutture ancora inadeguate (l'Italia è ultima per la diffusione della banda larga fissa) sono ostacoli da superare per godere pienamente dei benefici dell'economia e di un futuro mercato unico digitale europeo.



Per la Commissione europea, una volta costituito, il mercato unico digitale europeo garantirebbe vantaggi tanto agli imprenditori – ad oggi le piccole imprese, che operano on-line e vogliono vendere oltre frontiera nell'UE, devono spendere circa 9 mila euro per adattarsi alle diverse normative nazionali – quanto ai consumatori europei. Quest'ultimi in particolare beneficeranno di prezzi più competitivi: Bruxelles sostiene che, se per gli acquisti on-line potessero scegliere fra l'intera gamma di beni e servizi offerti nell'UE, i consumatori europei potrebbero risparmiare complessivamente 11,7 miliardi di euro all'anno.



Con la creazione del mercato unico digitale europeo, oltre 122 mila imprese inizierebbero a vendere i propri prodotti negli altri Stati membri dell'UE e il numero di consumatori, che acquistano da un Paese ad un altro nell'Unione, arriverebbe a toccare le 70 milioni di unità (nel 2014 solo il 15% dei consumatori ha fatto acquisti on-line da un Paese dell'UE diverso dal proprio). La crescita dei consumatori si tradurrebbe in un conseguente incremento dei consumi – l'aumento stimato da Bruxelles è pari a circa 18 miliardi di euro –, nella creazione di "centinaia di migliaia" di nuovi posti di lavoro e un gettito per l'economia europea di 415 miliardi di euro all'anno.