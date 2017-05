I vantaggi economici legati alle energie pulite

Tutto ciò - oltre ai numerosi vantaggi - ha però dei costi, come hanno specificato nel corso di un’audizione alla Camera il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e il ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti. In particolare, secondo i numeri contenuti nella Strategia Energetica Nazionale 2017, l’addio anticipato al carbone potrebbe costare quasi tre miliardi di euro.



In termini prettamente ambientali, il superamento del carbone è un’ottima notizia. Secondo studi citati dal WWF, nonostante abbiano fornito una quota del 13,2% del consumo interno lordo di energia elettrica - 43.201 GWh, una percentuale, tutto sommato, piuttosto modesta - hanno fornito ben 39 miliardi di tonnellate di CO2, ovvero il 40% del totale delle emissioni legate al sistema elettrico nazionale. Il carbone è infatti il combustibile fossile più inquinante. Basti pensare che il 46% delle emissioni globali di CO2 è legato proprio al carbone.



Dal punto di vista economico, invece, il superamento del carbone - esclusi i tre miliardi di costi legati alla messa in disparte anticipata di cui parlano i due ministri italiani - attraverso, per esempio, le energie rinnovabili, porterebbe numerosi vantaggi, anche in termini occupazionali.



Secondo uno studio dell’IRENA - l'Agenzia internazionale per l’energia rinnovabile - raddoppiando la quota di rinnovabili a livello globale entro il 2030, si potrebbero creare 24,4 milioni di posti di lavoro, contro gli 8,1 milioni registrati nel 2016 (+5% rispetto al 2015).



Solo in Italia, stando alle cifre contenute nell'ultimo rapporto della Fondazione Symbola - GreenItaly. Rapporto 2016 - sono 2 milioni 964 mila i lavoratori green, ovvero il 13,2% dell’occupazione complessiva nazionale, per un contributo al Pil pari a 190,5 miliardi di euro.



Altri vantaggi giungerebbero anche sul fronte dei costi legati alla salute pubblica. Secondo l'Oms solo in Europa - tra malattie e decessi- l’inquinamento è costato 1.463 miliardi di euro, circa il 9% dell’intero Pil europeo (il 4,7% in Italia).