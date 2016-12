I vantaggi della digitalizzazione per le imprese

Gli ultimi dati Istat sul mercato del lavoro – occupati in aumento, disoccupati e inattivi in calo – non sono le uniche note positive. Se n'è detto convinto in una nota il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti. Buone notizie arrivano anche da Crescere in Digitale, il progetto realizzato nell'ambito di Garanzia Giovani in collaborazione con Google ed Unioncamere.

A soltanto venti giorni dal suo avvio, infatti, oltre 26 mila giovani si sono già iscritti al programma, che prevede un percorso formativo articolato in tre fasi: cinquanta ore di training on-line gratuiti, laboratori sul territorio ed oltre 3 mila tirocini.



Crescere in Digitale consentirà a 3 mila giovani di effettuare un tirocinio retribuito nelle imprese, che si sono prenotate per far crescere la propria attività grazie alle competenze digitali sviluppate da questi giovani. Ad oggi oltre 500 imprese hanno aderito all'iniziativa, richiedendo l'attivazione di almeno un tirocinio. Ma potrebbero essere molte di più.



Le piccole e medie imprese italiane – ovvero quelle con meno di 250 addetti e un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro (o con un attivo inferiore ai 43 milioni) – sono caratterizzate da un livello di digitalizzazione insufficiente. Specie nel confronto con il resto delle imprese europee. Questo non consente alle pmi di sfruttare appieno tutte le opportunità offerte da Internet.



Ad esempio, secondo un dossier del Centro studi ImpresaLavoro realizzato sui dati forniti dalla Commissione europea, solo il 5,34% delle imprese italiane vende online i propri beni e servizi contro una media Ue del 15,8%.



La digitalizzazione porta con sé numerosi vantaggi. I risultati, contenuti in uno studio del Boston Consulting Group condotto nel 2011 su un campione di 1.000 imprese italiane, lo dimostrano ampiamente. Secondo il report, infatti, le pmi più digitalizzate presentavano indicatori migliori rispetto alle altre riguardo la crescita, l'internazionalizzazione, l'occupazione e la produttività. Probabilmente abbastanza per convincere qualunque impresa ad aumentare il proprio livello digitalizzazione.