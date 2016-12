I Tartassati, "Ogni promessa è debito"

Crescita bassa tendente allo zero-virgola, disoccupazione giovanile che s’impenna (39%) con riforme del lavoro fatte per chi uno lavoro già ce l’ha. Lo spartito delle tasse che suona sempre la solita canzone, 47% di pressione. Con Renzi ogni promessa è debito. Debito pubblico: alto, tendente al ciclopico (132%, 2200 miliardi, 40 volte la media europea). Quando si dice “vedo la luce fuori dal tunnel”, forse si tratta di un camion. Come fare? Si parla di “choc fiscale”, ma per i tagli si doveva arruolare Edward Manidiforbice, dato che i vari commissari alla spending, sono stati loro stessi tagliati. La spesa pubblica è il "Moloch", l’enorme tassa che noi cittadini da sempre dobbiamo pagare alla politica. La domanda è: come ne usciamo?