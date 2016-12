I Tartassati, "Non disturbare il manovratore"

Non disturbate il manovratore ovvero la manovra di Matteo Renzi. Che la si chiami legge di stabilità, di bilancio o Finanziaria, la manovra di Renzi “di merito e bisogno, di competitività ed equità” è il giudizio di Dio. Nella manovra c'è di tutto. L'abolizione/restyling di Equitalia – maggiori fondi per le pensioni (7 miliardi in un triennio), i condoni su Iva e multe 500 milioni per il piano contro la povertà, 600 per le famiglie a basso reddito con figli, un miliardo per la scuola, un pacchetto competitività per le imprese 4.0 da 20 miliardi in otto anni.