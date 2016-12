I risultati dei Fondi europei per lo sviluppo regionale

La Commissione europea ha pubblicato un dossier che analizza l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo regionale da parte dei Paesi membri. Ecco i risultati relativi all'Italia. Tra il 2007 e il 2013 i fondi per lo sviluppo regionale destinati al nostro Paese e il cui utilizzo è proseguito fino al 2015 sono stati 21 miliardi di euro.

Una somma di denaro che, secondo la Commissione europea, ha consentito la creazione di 60mila posti di lavoro, 14mila dei quali nelle piccole e medie imprese (PMI) e 3.600 sia nel turismo che nella ricerca.Ma ha permesso anche il finanziamento di migliaia di progetti di ricerca e sviluppo (6.030), di start-up (4.472) e di imprese (51.729). Il 37% dei fondi per lo sviluppo regionale sono stati destinati al sostegno delle aziende, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.



Il resto è servito invece per la costruzione o l'ammodernamento delle infrastrutture per i trasporti (20%), la cultura (11%) e l'ambiente (10%). I fondi potevano ottenere risultati ancora migliori di quelli effettivamente conseguiti: il report sostiene che “seri ritardi nella spesa dei fondi hanno limitato i risultati nella maggior parte delle aree”.



Tuttavia i fondi europei di sviluppo regionale continueranno ad offrire il loro contributo anche nei prossimi anni: stando alle previsioni elaborate dalla Commissione europea, nel 2023 il loro impatto sull'economia italiana sarà di un +0,5% sul Prodotto interno lordo (PIL) e dunque in cresciuta rispetto allo 0,3% del 2015.