I ricavi delle telecomunicazioni in Italia

In generale stiamo parlando di un settore che, nel 2014, ha rappresentato il 2% del Pil italiano, il 2,7% della spese della famiglie e il 5,1% degli investimenti complessivi. Investimenti a parte, l'anno preso in esame ha riportato lievi contrazioni sia sul peso del Pil (nel 2013 era pari al 2,2%), che sulla spesa delle famiglie (2,9%).



Per quanto riguarda invece i ricavi, l'indagine ha rilevato un calo del 7,7% tra il 2013 ed il 2014 a 32 miliardi di euro (2,7 miliardi in meno rispetto al 2013) e un -24% risetto al 2010 (in valori assoluti dieci miliardi di euro in meno in cinque anni). Rispetto al 2013, quando i ricavi erano equilibrati tra rete fissa e mobile, l'anno interessato dall'indagine ha visto uno sbilanciamento a discapito del mobile.



Il confronto tra i due anni mostra infatti un calo più consistente per i ricavi da mobile, -10,4%, che per quelli della rete fissa, -4,9%. Stessa dinamica è stata registrata nell'arco dei cinque anni: rispetto al 2010 le diminuzioni sono state rispettivamente del 28,9% e del 18,7%.



Osservando l'andamento dei principali operatori si nota che il calo dei ricavi più consistente, in termini percentuali, ha interessato la Wind con un -9% tra il 2013 ed il 2014 (-23,9% nel quinquennio analizzato), seguono il -8,4% della Vodafone (-31,2% tra 2010 e 2014), il -7-7% di Telecom Italia (-19,7% accumulato), il -7,3% di 3 Italia (+3,4), il -4,5% di Tiscali (-23,4%) e il +2,8% di Fastweb (-10,2% tra il 2010 ed il 2014).