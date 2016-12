I posti di lavoro creati dalle imprese guidate dagli under 35

La crisi economica non ha risparmiato neanche gli imprenditori più giovani. Ad oggi gli under 34 italiani creano un'impresa su dieci (10%). Una percentuale consistente, ma in leggero calo rispetto al passato: cinque anni fa, infatti, erano l'11,4%.

Tuttavia, pur ricordando che il numero dei giovani imprenditori è diminuito del 15% rispetto a cinque anni fa, un'analisi della Camera di Commercio di Milano, elaborata sulla base dei più recenti dati del registro imprese, evidenzia comunque che, nonostante alcune difficoltà, i giovani imprenditori italiani danno un contributo rilevante all'economia del nostro Paese.



Complessivamente le imprese dei giovani under 35 italiani sono 510mila – una parte delle quali è guidata da una donna (143mila imprese) o da un cittadino straniero (108mila) – e impiegano 845mila lavoratori.



Quelli del Mezzogiorno, sottolinea la Camera di Commercio di Milano, sono gli imprenditori che “danno più posti di lavoro”.



Il loro contributo non era passato inosservato neanche a Confindustria e SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa SanPaolo, che, in un recente dossier, rilevavano come il 37% delle 120mila nuove imprese costituite dagli under 35 nel 2015 era del Mezzogiorno.



Al Sud la presenza delle imprese giovanili è più consistente rispetto al resto del Paese, d'altronde: nelle regioni meridionali, dove nel 2015 il numero delle imprese è tornato a crescere per la prima volta dal 2008 (10mila unità in più, pari allo 0,6% in più), se ne contano oltre 220mila.