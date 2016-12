I numeri dell’imprenditoria straniera in Italia

Negli ultimi quattro anni, quindi tra il 2011 ed il 2015, le imprese straniere sono infatti aumentate del 21,3%, contro il calo del 2,6% che ha interessato le aziende guidate da imprenditori italiani.



A oggi le imprese straniere presenti in Italia sono 550mila, in aumento di oltre 4,5 punti percentuali rispetto alle quasi 525mila dell’anno precedente. Anche la quota sul totale tessuto imprenditoriale è cambiata: dall’8,7% del 2014 al 9% dello scorso anno. Numeri che consentono alle imprese condotte da stranieri di generare un contributo al Pil di 96 miliardi di euro, ovvero il 6,7% del Valore aggiunto nazionale.



Uno studio più o meno parallelo, in questo caso condotto da UnionCamere-Infocamere su dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio e relativi agli imprenditori extra-europei, spiega invece che, tra il 2010 ed il 2015, il numero delle imprese aperte da cittadini provenienti da Paesi extra-Ue è aumentato di centomila unità arrivando a toccare le 350 mila unità.



La maggior parte di esse è attiva nel commercio, con 161.313 imprese. Elevato anche il numero di aziende attive nel settore delle costruzioni, 75.742, e in quello manifatturiero, con 29.240 imprese.