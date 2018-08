I manager italiani sognano l'estero, ma il gap linguistico e la casa di proprietà sono i principali freni

Le aziende confermano la tendenza: in un mondo globalizzato, le assegnazioni internazionali sono diventate uno strumento chiave nelle mani delle multinazionali per competere sul mercato, ma anche per il manager e la sua crescita professionale. Secondo Wyser, società che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali, ci sono due caratteristiche tipicamente italiane che spesso ostacolano il processo di mobilità internazionale o addirittura ne impediscono il decollo: il gap linguistico che ancora oggi accomuna molti middle-manager e la generalizzata tendenza a essere proprietari di casa stanziali.



Il problema del gap linguistico in Italia - Essere pressoché bilingue (ma anche trilingue) è la "conditio sine qua non" per un professionista che vuole migliorare le proprie opportunità di carriera. In Italia, tuttavia, la competenza linguistica è ancora troppo approssimativa. Il nostro Paese, infatti, è al ventesimo posto nella classifica internazionale sulla conoscenza dell'inglese. Non a caso il 40% degli italiani dichiara di aver perso almeno un'occasione di lavoro proprio a causa del gap linguistico.



Italia primo Paese dell'Europa occidentale a investire nel mattone - L'altro punto cruciale che caratterizza la difficoltà dei manager a spostarsi all'estero è la propensione tutta tricolore a investire nel mattone: l'Italia risulta infatti essere il primo Paese dell`Europa occidentale nel ranking di Eurostat per proprietari di casa. Questo non viene considerato solo un investimento, ma è una priorità assoluta, vissuta come un traguardo che implica anche e soprattutto un legame affettivo, da cui è difficile separarsi.



No all'affitto - Spesso il rapporto con la casa e l'ambiente che lo circonda va a ostacolare i manager intenzionati a trasferirsi, che addirittura non prendono in considerazione soluzioni alternative, come ad esempio l'affitto della casa in Italia per il periodo di permanenza all'estero.