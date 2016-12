I fattori che hanno frenato l'export italiano nel 2015

Nella sua Mappa dei Rischi 2016 il SACE, società assicurativo finanziaria del gruppo Cassa depositi e prestiti, sostiene che diversi fattori – i bassi prezzi delle materie prime, l'aumento del debito dei Paesi emergenti e il terrorismo internazionale – si sono ripercossi soprattutto sui mercati emergenti, influenzando negativamente le esportazioni italiane e causando la perdita di oltre cinque miliardi di euro nel 2015.



Ma il SACE si dice ottimista per il futuro. Scommettendo su alcuni mercati a elevato potenziale – il rapporto ne elenca quindici: Algeria, Cile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, India, Iran, Kenya, Malaysia, Marocco, Messico, Perù, Polonia, Spagna e Turchia –, entro il 2019 le imprese italiane potrebbero esportare prodotti per 31 miliardi di euro.



Secondo il SACE, infatti, esiste un ampio insieme di Paesi che presentano rilevanti opportunità e profili di rischio certamente non trascurabili, ma che possono essere affrontati con successo grazie a informazioni più accurate, coperture specifiche e un approccio strategico.



In particolare, quello iraniano è un mercato decisamente promettente – l'Iran conta 85 milioni di abitanti, di cui due terzi hanno meno di 35 anni d'età –, con un'economia destinata a crescere nell'immediato futuro: la Banca mondiale prevede un aumento del Prodotto interno lordo (PIL) fino al 6% per quest'anno.



Con la revoca delle sanzioni internazionali, avvenuta a metà gennaio, le imprese italiane sono tornate ad esportarvi le proprie merci: secondo il SACE, le esportazioni dal nostro Paese verso la Repubblica islamica potrebbero superare i tre miliardi di euro tra il 2015 e il 2018.