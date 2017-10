I dati Istat: fiducia dei consumatori di nuovo in calo

Le rilevazioni dell’Istat indicano infatti 114,2 punti contro i 114,9 punti di marzo e i 114,4 di febbraio. Un dato che si mostra in forte calo rispetto alle buone performance di gennaio, 118,6, e degli ultimi mesi del 2015 (dicembre 117,3 punti, novembre 118,3 e ottobre 116,9).



Osservando le tabelle si nota una flessione per tutte e disaggregazioni. Il cima economico è infatti passato da 142,7 punti a 140,5 (152,4 a gennaio e 141,7 a febbraio), quello personale è sceso da 105,7 a 104,8 (107,6 a gennaio e 105,8 a febbraio), quello corrente da 111,1 a 110 (113,5 a gennaio e 110,7 a febbraio), mentre quello futuro si è contratto di 0,4 punti, passando dai 120,6 di marzi ai 120,2 di aprile (127,1 a gennaio 120,4 a febbraio).



Le altre tabelle che accompagnano il resoconto dell’Istituto nazionale di statistica sottolineano un peggioramento dei giudizi sulla situazione economica del Paese (da -34 punti a -38) , delle opportunità attuali di risparmio (da 136 punti a 131), delle possibilità future di risparmio (da -36 a -40) e delle opportunità attuali all’acquisto di beni durevoli (da -28 a -36).



Migliorano lievemente, invece, le attese sulla situazione economica dell’Italia (da 5 a 8 punti) , le attese sulla disoccupazione (da 12 a 21) e i giudizi sulla situazione economica della famiglia (da -33 a -31). Segnali positivi arrivano poi anche dalle attese sulla situazione economica della famiglia (da -5 a -2) e dai giudizi sul bilancio familiare (da -1 a 2).



Sia le intenzioni future di spesa per beni durevoli che le attese sull’andamento dei prezzi riportano nuovi segnali negativi, passando rispettivamente da -64 a -70 punti e da -30 a -33. Stabili a -36 punti i giudizi sull’andamento dei prezzi.



La situazione economica dell’Italia viene giudicata invariata dal 38,3% del campione intervistato, ampia anche la quota di quanti rilevano un lieve peggioramento della situazione, il 20,9%, e di quanti invece qualche miglioramento lo hanno percepito, 20,7%.