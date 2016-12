I dati Istat: esportazioni di nuovo in crescita a settembre

Nonostante l'inversione di marcia del dato congiunturale, l'andamento tendenziale delle esportazioni mostra ancora dei rallentamenti rispetto ai mesi precedenti: mentre a giugno le esportazioni si mostravano in crescita dell'8,6% (dopo il più live +1,5% di maggio), a luglio le vendite hanno cominciato a rallentare mostrandosi in crescita del 5,5% rispetto al medesimo periodo del 2014, ad agosto si è invece registrato un +1,8%, mentre le ultime rilevazioni indicano un ancor più basso +1,4%.



Rispetto al terzo trimestre del 2014, nel 2015 le vendite verso l'estero sono aumentate del 3,2%. Nello stesso periodo le importazioni sono invece cresciute dell'1,9%. In calo invece le esportazioni del terzo trimestre rispetto al secondo: -2,3%.



Quest'ultimo dato, spiega l'Istituto nazionale di statistica, è il risultato di un calo del 4,2% delle vendite verso i Paesi extra-Ue e del -0,7% di quelle verso i Paesi interni all'area.



A settembre, invece, le vendite verso i Paesi extra-Ue hanno riportato un aumento del 5,2% rispetto al mese precedente ed un calo del 2% rispetto allo stesso mese del 2014. Quelle verso i paesi dell'Unione hanno invece riportato una contrazione congiunturale, dell'1,1%, e n aumento tendenziale, del 4,1%.



Osservando i dati relativi alle esportazioni verso i principali partner si notano ancora cali consistenti delle vendite verso Cina (-9,1%), Russia (-24,2%), area Opec (-17,4%), area Mercosur (-16,4%). Al contrario, continuano a viaggiare in territorio positivo quelle verso Stati Uniti (+18,4), Belgio (+16,1%), Spagna (+12,2%), Polonia (+11,6%) e area Eda (+8,4%).