I dati Istat: cresce il potere d’acquisto e la spesa delle famiglie per i consumi finali

Secondo l'Istat, infatti, nel secondo trimestre del 2015 il reddito lordo disponibile sarebbe cresciuto dello 0,5% rispetto al primo trimestre e dell'1,3% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Anche per l'intero semestre gennaio-giugno l'Istituto di statistica registra una crescita rispetto allo stesso periodo del 2014: +0,9%.



Considerando invece il reddito lordo disponibile in termini reali, ovvero tenendo conto dell'inflazione, il potere d'acquisto registra una crescita dello 0,2% sul trimestre precedente, dell'1,1% sullo stesso periodo dello scorso anno e dello 0,8% nel periodo gennaio-giugno 2015 sul medesimo del 2014.



Altra buona notizia giunge poi dalla spesa delle famiglie per i consumi finali. In questo caso l'istat rileva un +0,7% tra il primo e il secondo trimestre, un +0,8% sul secondo trimestre del 2014 e un +0,5% semestrale.



Osservando le serie storiche dell'Istat, e tenendo conto solo delle variazioni percentuali sul trimestre precedente, si nota come i dati evidenziati nell'ultima analisi sulla spesa per i consumi finali siano i migliori mai registrati dal terzo trimestre del 2012. Per quanto riguarda invece il confronto tendenziale, il dato del secondo trimestre, conferma la lenta ripresa degli ultimi trimestri: mentre tra il terzo trimestre del 2012 e il quarto del 2013 l'indicatore aveva sempre presentato variazioni negative, da inizio 2014 fino ad oggi il dato ha sempre mostrato un segno “più”. La variazione più notevole è stata registrata nel secondo trimestre del 2014, con un +0,9%, cui segue il +0,8% dell'ultima rilevazione.