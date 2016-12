I dati della Consob: cresce la ricchezza netta, ma risparmia solo una famiglia su tre

Solo una famiglia su tre riesce a risparmiare mentre circa l'11% del totale si indebita per acquistare casa, beni durevoli o per altri tipi di spesa. Una buona notizia però c'è, nel corso dell'ultimo biennio la ricchezza netta delle famiglie è cresciuta, rimanendo però, ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Questo il quadro che emerge dal Rapporto sulle scelte d'investimento delle famiglie italiane realizzato dalla Consob (l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari).