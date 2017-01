I costi e i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

La Pubblica amministrazione italiana paga mediamente i propri fornitori in 40 giorni. Impiega così un tempo superiore a quello previsto dall'Unione europea e il cui rispetto è fondamentale per il corretto funzionamento dell'economia. Il ritardo dei pagamenti si ripercuote negativamente sull'attività delle imprese fornitrici, del resto.

Quello fornito dal ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) è un dato molto diverso dalle stime sui tempi medi di pagamento diffuse recentemente (secondo l'European Payment 2015 di Intrum Justitia, ad esempio, l'Italia salda i propri fornitori dopo 144 giorni contro i 40 del Mef) e comunque ancora lontano dal rispettare la Direttiva europea in materia.

Dal 2013, infatti, l'Unione europea impone alle Pubbliche amministrazioni di saldare quanto dovuto entro 30 giorni, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni. Nell'Ue, il tempo medio di pagamento delle P.a. è così di 34 giorni. Altrove, infatti, le amministrazioni pubbliche dei nostri principali partner europei dimostrano una maggiore puntualità nel saldare i propri fornitori. Ecco qualche esempio: la Francia impiega 62 giorni, i Paesi Bassi 32 giorni, la Gran Bretagna 24 giorni e la Germania soltanto 19.

Come mai tanta differenza tra quanto dichiarato dal Mef e quanto sostenuto da Intrum Justitia? Il dato del ministero è parziale: dall'introduzione della fatturazione obbligatoria verso la P.a. – il 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali, dallo scorso marzo per tutte le amministrazioni –, le fatture registrate dal 1° luglio al 30 giugno scorso sono state otto milioni, per un valore complessivo di 46 miliardi di euro. Tuttavia i dati sui pagamenti sono disponibili solo su due milioni di fatture, circa 10 miliardi, per le quali il tempo medio di pagamento è stato di 40 giorni.

Non potendo disporre di dati effettivi è impossibile calcolare il tempo medio di pagamento effettivo del totale delle fatture, "che – osserva il Mef – con ogni probabilità è più lungo di quello registrato tra gli enti che comunicano i dati". A farne le spese sono le imprese fornitrici: il ritardo dei pagamenti si ripercuote sulla loro attività e impone costi economici. Secondo il Centro Studi ImpresaLavoro, nel 2014, il ritardo del governo nel pagamento di questi debiti sarebbe costato alle imprese italiane 6,1 miliardi di euro.