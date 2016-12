I costi di un eventuale aumento dell'Iva e delle accise sui carburanti

03:00 - Il premier Matteo Renzi assicura che le clausole di salvaguardia, contenute nell'ultima legge di Stabilità e che prevedono l'aumento dell'Iva e delle accise sulla benzina, saranno annullate dalle misure contenute nel Documento di economia e finanza (Def). Le clausole saranno disinnescate in parte con nuovi tagli alla spesa pubblica e in parte con i benefici della crescita (il Def verrà approvato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile). Nel frattempo c'è chi ha quantificato l'esborso richiesto alle famiglie italiane da un eventuale aumento di Iva ed accise.

Secondo uno studio dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, l'incremento dell'Iva (dal 10 al 12% nel 2016, al 13% nel 2017 e dal 22 al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 ed al 25,5% nel 2018) e delle accise sui carburanti comporterebbero una volta a regime – tra ricadute dirette ed indirette – 842 euro l'anno di costi extra in più a famiglia. Le ricadute complessive sarebbero più consistenti per un nucleo familiare composto da tre persone: 955,51 euro l'anno.

Oltre a non offrire alcuna garanzia (in passato, osserva Federconsumatori, la contrazione dei consumi verificatasi successivamente all'aumento di Iva e accise ha annullato o ridimensionato gli effetti stimati), l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dall'ultima legge di Stabilità non rappresenterebbe un nuovo sacrificio solo per le famiglie.

A farne le spese sarebbe anche il settore degli autotrasporti, che ha pagato a caro prezzo gli effetti negativi della crisi economica. Stando ad uno studio dell'Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri (Unrae), tra il 2008 e il 2013 – complici anche i costi di gestione (lavoro, carburante...), la pressione fiscale e le difficoltà burocratiche – molte aziende sono state costrette a chiudere i battenti (l'Italia ha perso il 12% delle imprese con oltre 6 mezzi) o, nel migliore dei casi, a delocalizzare la propria attività, abbandonando il nostro Paese.

Nell'arco di cinque anni, il comparto ha perso così 197 mila posti di lavoro: pari a 90 volte i dipendenti dell'Alitalia, osserva l'Unrae. Con effetti inevitabilmente negativi anche per lo Stato italiano, che ha incassato 10 miliardi di euro in meno dalle accise sui carburanti, 420 milioni di euro di mancati introiti di Irap, a cui andrebbe aggiunto il mancato contributo Irpef per i posti di lavoro persi, la perdita di 61 milioni di euro di Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) e di 1,3 miliardi di euro di oneri sociali. A ciò va aggiunto che nell'ultimo quinquennio sono andate perse circa 5.200 immatricolazioni all’anno di veicoli registrati all’estero, con una perdita media annua per lo Stato pari ad un miliardo di euro.