I consumi petroliferi in Italia

Complice l'abbattimento dei prezzi del greggio, che ha favorito particolarmente i Paesi importatori come l'Italia, a marzo i consumi petroliferi del nostro Paese sono cresciuti mettendo a segno un +2,1% a quasi 4,9 milioni di tonnellate, dunque 99mila tonnellate in più rispetto a dodici prima. In crescita anche la domanda totale di carburanti.