Grexit, Tsipras esclude elezioni

Comunque si concluda il braccio di ferro con i creditori della Grecia, Alexis Tsipras esclude che si torni alle urne per le elezioni o per un referendum. Ad affermarlo è uno stretto collaboratore del premier greco citato dall'Associated Press, mentre sono in corso trattative serrate. Tsipras avrebbe detto a 4 ministri che "la gente ci ha dato fiducia per prendere decisioni cruciali e gestire le difficoltà".