Grexit, Tsipras chiede più tempo

Il premier greco Alexis Tsipras ha chiesto, in una lettera inviata ai leader Ue citata dal Financial Times, una nuova estensione del piano di aiuti, che dia tempo ad Atene fino al referendum. "Questa decisione - spiega - contribuirà a raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso" per consentire "alla Grecia di tornare alla crescita entro l'Eurozona". La Germania, intanto, fa sapere di essere "pronta ad altri colloqui se Atene vuole".