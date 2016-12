Grexit,S&P: in Ue effetti contenuti

C'è "circa il 50% di probabilità che la Grecia esca dall'euro", secondo Standard & Poor's. L'agenzia di rating ritiene che questo fenomeno avrà effetti "gravi per la Grecia, ma contenuti per l'Eurozona". Nell'immediato, aggiunge, non si prevedono "impatti sui rating dei Paesi euro grazie a un'architettura finanziaria più robusta" esistente nell'Eurozona, ma le conseguenze a lungo termine sono "difficili da prevedere".