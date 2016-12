Grexit,Padoan: no rischi per Italia

Nella sua informativa al Senato sulla situazione greca, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan assicura che per l'Italia non ci sono rischi. "Non siamo nel 2012, nel momento più acuto della crisi dell'euro, l'Italia è più forte e resistente perché fa le riforme e torna a crescere", ha spiegato Padoan, secondo cui Roma a differenza di Atene "ha sempre lavorato per trovare l'intesa".