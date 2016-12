Grexit, Juncker: non lo escludo

"Non capisco Tsipras". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker allo Spiegel. "Ho sempre avvertito del fatto che non mi è possibile evitare il fallimento dei colloqui ad ogni costo", ha aggiunto il presidente, che non esclude un Grexit. Meno pessimista il ministro Padoan, che dice: "Il fatto che sia stato convocato un Eurosummit è segno che ci sono margini per raggiungere un'intesa anche se bisogna essere cauti".