Green Jobs: in crescita l'occupazione nelle energie rinnovabili

L'Associazione nazionale energia del vento (Anev) si è rivolta al presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il motivo? Chiedere al governo di cancellare i tagli previsti dalla bozza del Decreto che fissa i nuovi incentivi per le fonti elettriche rinnovabili non fotovoltaiche per il periodo 2016-2020. Secondo l'Anev, infatti, i tagli ridimensionerebbero le prospettive di crescita e di sviluppo di un settore – quello eolico, per l'appunto – che, ad oggi, impiega direttamente 27 mila addetti soltanto nel nostro Paese.