Grecia, vertice tra Renzi e Padoan

A palazzo Chigi è in corso il vertice, convocato per fare il punto dopo il no dei greci al referendum, tra il premier Matteo Renzi e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Per il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, "abbiamo interesse a trovare un punto di mediazione con la Grecia" ma non sarà "perché un pezzo dei Paesi europei è ostile e pensa che siamo in un condominio, c'è un regolamento e chi non lo rispetta può accomodarsi".