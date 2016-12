Grecia,Varoufakis:No all'austerità

"I greci hanno detto un coraggioso 'No' a cinque anni di ipocrisia e all'austerità". Lo ha detto il ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis. "Il 'No' di oggi è un grande sì alla democrazia", ha aggiunto. "Da domani l'Europa inizia a guarire le sue ferite, le nostre ferite", ha sottolineato il ministro, ricordando che "per cinque mesi i creditori hanno rifiutato ogni trattativa" .