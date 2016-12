Grecia,Ue:possibili prestiti ponte

22:30 - "Potremmo dover dare prestiti-ponte di emergenza" alla Grecia "per tenere in piedi le forniture pubbliche". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, in un'intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag. I fondi sarebbero resi disponibili in tempi brevi da Bruxelles, ha detto Schulz, che però avverte: nel caso in cui al referendum vincesse il "no" il governo greco non riceverebbe alcun finanziamento.

