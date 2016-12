Grecia,Ue: percorso complicato

La Commissione Ue "rispetta la scelta democratica" della Grecia, ma "non c'è una facile via d'uscita" ed anche se l'esecutivo Ue è "pronto a continuare a lavorare" con la Grecia, "non può andare avanti senza un mandato dell'Eurogruppo". Lo dice il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, sottolineando come tuttavia "il posto della Grecia era e resta nell'Eurozona".