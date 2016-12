Grecia, Ue pensa a prestito ponte

"L'obiettivo immediato è salvare la Grecia dalla bancarotta con un prestito ponte". Lo spiega il presidente del gruppo S&D al Parlamento Ue Gianni Pittella. "Atene ne ha subito bisogno per evitare il collasso del sistema bancario. So che su questo punto i negoziati si sono riaperti. Il presidente Jean-Claude Juncker si sta muovendo in questa direzione. Ogni minuto è prezioso". Intanto la Borsa ellenica rimarrà chiusa fino a mercoledì 8 luglio.