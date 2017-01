Grecia, Ue firma memorandum

Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombroviskis ha firmato, a nome dell'esecutivo Ue e del suo presidente Jean-Claude Juncker, il memorandum d'intesa con la Grecia che definisce le condizioni che Atene deve rispettare per il terzo programma di aiuti da 86 miliardi. Intanto l'Esm comunica in una nota ufficiale il via libera al piano salva-Atene.