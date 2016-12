Grecia,Ue:"Difficoltà su prestito"

La Commissione Ue ha deciso di proporre l'uso del fondo Efsm per un programma di breve periodo (prestito ponte) in favore della Grecia da 7 miliardi. Lo ha reso noto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, nel corso di una conferenza stampa. Alcuni Paesi però hanno serie preoccupazioni in merito e dobbiamo superare delle "difficoltà politiche", ha aggiunto.