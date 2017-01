Grecia, Ue dà primo via libera alle riforme ma è scontro su Troika

12:34 - Il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem avrebbe risposto positivamente alle sette riforme delineate dalla lettera del ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis. Ad anticiparlo è l'agenzia Bloomberg, che cita un funzionario del governo ellenico secondo cui Dijsselbloem avrebbe chiesto di continuare i negoziati sul piano tecnico.

Ma si apre un giallo sul negoziato della Grecia con l'Europa: Atene fa trapelare la notizia di un primo via libera dell'Eurogruppo al pacchetto di sette riforme proposto da Tsipras, mentre il ministro delle Finanze Yanis Varoufakis chiede di allontanare la troika da Atene e dare a dei "team tecnici" basati a Bruxelles il compito di valutare le riforme greche prima di ciascuna riunione dell'Eurogruppo.



Infiltrati contro gli evasori - Secondo un funzionario del governo ellenico citato dalla Bloomberg, il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, avrebbe dato una prima risposta positiva alla lettera inviata da Varoufakis sulle riforme: fra queste l'ipotesi, che ha suscitato ironie, di reclutare studenti e turisti come ispettori del fisco "sotto copertura", oltre a misure contro la "crisi umanitaria", una riforma amministrativa e una stretta sulla riscossione delle tasse.



La Troika della discordia - La proposta del ministro Varoufakis è che "l'elaborazione e valutazione del programma di riforma del governo siano discusse da team tecnici che s'incontreranno presto a Bruxelles". Una fonte vicina alla trattativa fa sapere che all'Eurogruppo di lunedì, in teoria chiamato a dare il via libere al primo pacchetto di riforme, "non si discuterà dei contenuti, ma delle procedure" per evitare un ritorno allo "status quo ante". Intenzione di Atene sarebbe rimettere mano al nodo mai risolto della 'Troika' che va ad Atene e detta le sue condizioni. Un'ipotesi che rimetterebbe tutto in discussione, rischiando un nuovo stop alla discussione nel merito delle riforme e, di conseguenza, allontanando ogni anticipo di almeno una parte dei circa sette miliardi rimanenti del salvataggio che Atene vorrebbe venissero sborsati.



L'atteggiamento di Bruxelles su quello che sarebbe di fatto uno spostamento della Troika da Atene a negoziati tecnici a Bruxelles, poi, resta tutto da vedere. La tensione resta alta con il ministro della Difesa ellenico, Panos Kammenos, euroscettico dei Greci indipendenti, che minaccia un "referendum" non meglio precisato se l'Ue continuerà a mettere la Grecia sotto pressione. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, assicura che "non ci sarà mai un 'Grexit'", e secondo fonti europee incontrerà nei prossimo giorni, prima del vertice Ue del 19 e 20 marzo, il premier greco Alexis Tsipras.



Draghi tiene sotto controllo le banche greche - La Bce, che Tsipras accusa di tenere la Grecia "con il cappio al collo" avrebbe intanto messo nel mirino i crediti d'imposta che costituiscono una parte cospicua del capitale delle banche greche. Per far fronte alle necessità finanziarie, il governo avrebbe incamerato 450 milioni del fondo per ricapitalizzare le banche e aumentato la pressione per avere liquidità dalle riserve dai fondi pensione. Ma anche dopo queste misure d'emergenza la Grecia registrerebbe un ammanco di circa un milione di euro nel solo mese di marzo.