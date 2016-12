Grecia,Tsipras: soluzione su debito

"La Grecia vuole una soluzione definitiva sulla questione della sostenibilità del debito che metta fine allo scenario di Grexit". Lo ha detto il premier Alexis Tsipras in Parlamento aggiungendo che i greci non vogliono che il governo ceda a ricatti. Tsipras ha poi bocciato la proposta di accordo del presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, definendola "una brutta sorpresa. Spero che i creditori la ritirino: non è realistica".