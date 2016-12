Grecia,Tsipras:sicuro che vinceremo

"Non abbiamo lottato per niente, abbiamo seminato e sono sicuro che vinceremo". Lo ha detto il premier greco Alexis Tsipras in Parlamento prima del voto sulla seconda tranche di riforme chieste dai creditori. "Le forze conservatrici hanno avuto una vittoria di Pirro di fronte al popolo greco. Forse noi abbiamo accettato il compromesso perché non avevamo altre scelte, ma nessuno ci può attribuire l'appartenenza di questo programma", ha aggiunto.