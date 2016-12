Grecia, Tsipras: "Pronto nuovo piano" Hollande-Merkel: "Ora proposte serie"

Forte del successo del "No" all'Europa al referendum , il premier greco Alexis Tsipras si prepara a tornare a Bruxelles. Martedì, per l'Eurosummit che potrebbe essere decisivo, Tsipras si presenterà davanti a Merkel e Hollande con il suo nuovo piano: proposte, compresa la richiesta di alleggerire il debito, che però non avranno cammino facile. Il fronte franco-tedesco conferma che "la porta è ancora aperta", ma il progetto deve essere "serio e credibile".

Le dimissioni di Varoufakis - Tsipras torna davanti agli altri leader europei con un nuovo ministro delle Finanze: la condotta quasi spregiudicata di Yanis Varoufakis nelle trattative con l'Ue e l'Fmi ha condizionato i negoziati al punto da costargli la poltrona. Al suo posto il premier ha scelto Euclid Tsakalotos, l'uomo a cui aveva già affidato le trattative dopo che l'Eurogruppo "sfiduciò" il ministro in t-shirt.



Le banche restano chiuse - Per tutti, ora, è una corsa contro il tempo. Senza nuovi aiuti, il 20 luglio Atene farà default verso la Bce, e anche le sue banche rischiano il collasso per mancanza di denaro, tanto che il governo ne ha prolungato la chiusura almeno fino a mercoledì, nonostante la Bce abbia confermato - ma non aumentato - la liquidità d'emergenza (Ela). A Bruxelles la Grecia rimetterà sul tavolo la questione del debito, forte del parere del Fmi - che si dice pronto a sostenere il Paese se glielo chiedesse - e della consultazione popolare.



Hollande: "Proposte siano credibili" - La necessità di fare in fretta è sottolineata anche dal premier Matteo Renzi, secondo cui "gli incontri di martedì dovranno indicare una via definitiva per risolvere questa emergenza". La cancelliera tedesca e il presidente francese, dopo l'incontro all'Eliseo, hanno scelto una linea di apertura: "Aspettiamo proposte precise da parte del premier greco, la porta resta aperta", ha detto la Merkel, spiegando però che le condizioni per aprire nuovi negoziati "non ci sono ancora". E Hollande si è raccomandato affinché il premier ellenico porti proposte "serie e credibili".