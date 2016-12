Grecia, Tsipras: "Ora l'accordo"

"Domani la Grecia andrà al tavolo negoziale con l'obiettivo di riportare alla normalità il sistema delle banche". Lo ha detto il premier Alexis Tsipras in tv. "La Grecia vuole sedersi di nuovo al tavolo delle trattative: vogliamo continuarle con un programma reale di riforme ma con giustizia sociale" e dobbiamo "riarticolare" la questione del debito, non solo per la Grecia ma anche per l'Europa, ha aggiunto. "La democrazia non può essere ricattata".