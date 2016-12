Grecia, Tsipras chiede taglio 30% del debito e una moratoria di 20 anni

Secondo il premier, "il rapporto del Fmi giustifica la nostra scelta di non accettare un accordo che ignora il tema fondamentale del debito. Il voto al referendum di domenica non decide la permanenza o meno della Grecia nell'euro".



Tsipras: "Con vittoria No più forza a tavolo negoziati" - "La vittoria del No significherà più forza al tavolo dei negoziati", ha aggiunto Tsipras, invitando i greci a "dire No agli ultimatum, ai ricatti e alla campagna di paura. con qualsiasi risultato, nulla ci dividerà lunedì".



Varoufakis: "Accordo in vista anche se al referendum vincerà il No" - "Se vince il sì - ha spiegato Varoufakis - allora il governo greco semplicemente metterà la sua firma in calce al documento proposto in precedenza dai creditori". Per il ministro delle Finanze infatti nel corso di questa settimana di impasse "abbiamo ricevuto alcune buone proposte" da alcuni governi europei "e un accordo è più o meno fatto".



Juncker: "Negoziato difficile" - "Anche nel caso" in cui il risultato del referendum greco "sarà sì, il negoziato sarà difficile. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. Se invece i greci voteranno 'no' "la posizione di Atene sarà drammaticamente indebolita" nelle trattative per un eventuale nuovo programma.



Il neo presidente Ue Bettel: "Manca fiducia su Tsipras" - Manca la "fiducia" tra il premier greco Alexis Tsipras e gli altri leader europei. E' il monito lanciato dal premier lussemburghese Xavier Bettel nell'assumere la presidenza di turno dell'Ue. "Ho chiamato Tsipras tre volte la scorsa settimana, gli ho detto che la presidenza Ue lussemburghese è basata su una cosa che si chiama fiducia", ha sottolineato Bettel, raccontando che durante le telefonate "mai una volta è stata menzionata la parola 'referendum', poi venerdì sera ascolto le notizie e scopro che ne ha indetto uno".



Schaeuble: "Situazione Atene peggiorata" - Nelle ultime settimane la situazione in Grecia "è drammaticamente peggiorata". A sostenerlo è il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble in un'intervista alla Bild. Intanto il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem bolla come "completamente falsa" l'affermazione del ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis secondo cui un accordo tra Grecia e creditori sarebbe vicino.



Consiglio di Stato respinge ricorso: "Referendum si farà" - Il Consiglio di Stato greco ha respinto il ricorso presentato contro il referendum voluto da Atene. Il voto dunque si terrà domenica come programmato.